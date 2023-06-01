2023年全球穆斯林旅遊指數顯示，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名。觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，台灣連續多年在全球穆斯林旅遊指數中表現亮眼，凸顯串聯整合穆斯林旅遊資源有成，整體表現受國際肯定。

由新月評等（Crescent Rating）及萬事達卡合作辦理的2023年全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index, GMTI）今天發布評選結果，台灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」（non-OIC destnaitons）第3名，僅次於新加坡與英國。

周士弼表示，為展現世界各國有關穆斯林友善旅遊環境建置成果，新月評等與萬事達卡每年合作辦理全球穆斯林旅遊指數評比，主要評比交通運輸、社會治安與信仰自由等對穆斯林文化旅遊具重大影響的指標成果。

他指出，台灣連續多年在全球穆斯林旅遊指數中表現亮眼，不僅串聯整合穆斯林旅遊資源有成，尤其對於社會安全及信仰自由等面向，台灣整體展現出的友好與尊重均受國際肯定。

周士弼昨天受邀於2023年全球清真旅遊峰會（Halal in Travel Global Summit 2023）表示，台灣為在疫情後擴大推動穆斯林赴台旅遊，特邀請大馬穆斯林人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任馬來西亞市場的台灣穆斯林觀光代言人。

根據觀光局吉隆坡辦事處新聞稿，艾達婕班於2022年底赴台拍攝觀光宣傳影片，今年6月起將透過馬來西亞全國連鎖電影院廣告、700家屈臣氏連鎖藥妝品牌跨界宣傳及200輛電召車廣告等多元管道，聚焦於穆斯林市場露出台灣觀光品牌，吸引更多穆斯林朋友赴台旅行。