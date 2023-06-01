台北市議員曾獻瑩今在台北市議會指出，台北市被詐騙案件數高達4000多件、詐騙金額8億元以上，預防詐騙預算卻只編100萬元應該再增加。台北市長蔣萬安也認為編得太少，未來預算一定會翻倍。

曾獻瑩表示，台北市今年度詐騙損失金額高達8億2500萬元，其中以投資詐欺、假冒機構詐騙為大宗，雖然警察局去年查獲集團性詐欺案326件、捕獲嫌犯數3144人，懲詐做得相當不錯，預防詐騙預算卻只編100萬元，其中61萬用於買禮券獎勵金融機構行員。

曾獻瑩說，近期接獲民眾陳情被詐騙近千萬，卻認為被騙很丟臉，而不願意被家人知道自己被詐騙，其實很多受詐騙民眾也是這樣，實際上詐騙受害者恐怕更高。然被詐騙款項幾乎很難追回，台北市應該重視預防勝於治療。

他指出，台南市自稱是最難詐騙的城市，去年阻攔詐騙件數2500是六都第一，台北市雖然這幾年阻攔詐騙件數越來越多，卻仍與台南市有一段差距，希望北市府加強金融機構合作，也要提高阻詐獎勵金額，公布與頒獎阻詐傑出金融機構。

蔣萬安表示，他兩周前才頒獎給阻攔詐騙績效優良的金融機構行員，經初步了解，銀行接到最多的詐騙多跟購物與親友借貸有關，每當行員追問，民眾往往不願意透露更多細節，未來將再加強相關宣導與教育訓練。

他指出，預防詐騙預算只編100萬元確實太低，未來預算一定會翻倍，並列為重點施政項目研擬計畫。