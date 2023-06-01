康和證券1日表示，因應國際ESG趨勢，並響應政府淨零排碳目標，康和證券全據點16家分公司一次通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」之國際認證，並舉辦授證儀式，由康和證券董事長鄭大宇代表接受BSI英國標準協會簡慧伶協理頒發證書。

同時主管機關已要求全部上市櫃公司自2023年起，依資本額規模、分階段於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露，康和證券均提早達成目標時程，實踐對永續環境的承諾。

鄭大宇表示，康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查」之國際認證，就是成就環境的共好，且讓永續發展成為康和DNA，並以2022年為溫室氣體盤查基準年，量化碳足跡，往後每年持續推動溫室氣體盤查，制定更好的減碳目標與行動方案，例如：逐步汰換空調設備、節能燈具與感應燈具的汰換、紙張減量、電子帳單的比例提升等，將減碳融入公司正常營運，加速企業的永續發展轉型。

康和證落實推動ESG，除成立永續發展委員會外，並於今年1月同時取得ISO 45001 職安衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統兩項認證，已將公司治理、永續發展變成企業DNA，並從「節能減碳E化」、「溫室氣體與能源管理」、「綠色採購與供應商管理」等三大面向，大力推動綠色低碳永續環境，積極展現與國際接軌的決心。