導演「輝哥」疑似性騷擾民進黨女黨工，上演電視劇「人選之人」真人版，「輝哥」除被發現3度擔任桃園標案的評審委員，也遭爆是「桃園市有線廣播電視事業發展基金管理委員會」第3、4屆委員，他分別在2019年、2021年獲聘。桃園市新聞處表示，該事件釐清前，將停止邀請參與委員會運作。

「輝哥」被指控性騷擾後，被發現是桃園廣電基金委員，桃園市新聞處證實，「輝哥」在2019年、2021年獲聘，任期將在8月到期。新聞處也說，新聞處表示，廣電基金委員會成立的目的，在於提出對廣播電視正面發展的相關決議，並函送相關單位及團體參考或辦理，也包括提供桃園城市形象影片等專業建議，在薛導演涉入的爭議事件之嚴重性釐清前，將停止邀請其參與委員會運作，並視後續案情發展進行相關解聘流程。

新聞處表示，目前即將籌辦新任委員聘任事宜，未來也將視該事件後續結果，列為委員聘任之重要參考。

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