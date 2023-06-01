台北醫學大學今（1）日舉辦雙和校區啟用暨63周年校慶典禮，校方宣布正式啟用雙和校區，未來將成為國內生醫科技發展的重要基地。副總統賴清德也受邀出席。

台北醫學大學校長林建煌表示，2022年教育部核定台北醫學大學設立雙和校區，雙和校區是以雙和醫院為主體，包括雙和醫院A、B基地，從雙和醫院第一醫療大樓、第二醫療大樓、行政大樓，到B基地的兩棟新建築－教學研究大樓及生醫科技大樓。

林建煌提到，雙和醫院兩棟新大樓總樓地板面積近2萬3000坪，未來將整合基礎與臨床的研究空間及生醫轉譯的空間，藉此促使臨床醫療人員、基礎研究教師及生醫產業，有更多教學研究合作機會與場域。

台北醫學大學說明，雙和校區以美國賓州大學的創新園區為標竿，採Bio-Cluster概念，打造全國唯一，結合醫學大學、醫學中心、生醫產業「三位一體」的雙和生醫園區。進駐的五大學院包括：醫學科技學院、醫學工程學院、公共衛生學院、管理學院及人文暨社會科學院，並設立多個雙和共同研究室與學院位同一樓層，強化基礎與臨床研究空間的整合。另規劃Biodesign Center、生醫加速器、創新育成中心及產業共同研發中心等空間，強化產業鏈結。此外，也打造幸福空間（交誼廳）、健身房、圖書館及醫護與教研（學生）宿舍，兼顧每個人的身心健康。

副總統賴清德勉勵，未來雙和校區（雙和生醫園區）啟用後，除了結合雙和醫院的臨床資源之外，更將透過交通運輸的整體規劃，串連新北中和灰磘產業園區、南港國家生技園區，以及竹北生醫園區、新竹科學園區等，形成一條國家的生技廊帶，可望帶動中永和地區的欣榮與繁華，引領台灣生醫科技的蓬勃發展。

衛福部政務次長王必勝表示，2008年雙和醫院正式開幕，這是台灣醫療史上第一家以BOT方式經營的醫院，回想北醫大發揮愚公移山精神，蓋好雙和醫院，如今B基地兩棟全新大樓也落成啟用，相信未來結合學校與醫院的資源，一定可以發揮1＋1＞2的影響力。

教育部高教司長朱俊彰說，2022年8月，教育正式核定北醫大設立雙和校區。上月教育部公布高教深耕第二期計畫，臺北醫學大學共獲得2.76億元補助，名列私校第一、全國第10名（一般大學），表現相當亮眼，期許北醫新增雙和校區後，持續深耕創新永續，邁向創新型大學典範，更上一層樓。

新北市劉和然副市長指出，國內首家BOT興建的雙和醫院，就位於新北市中、永和地區，15年來照顧當地超過60萬人口的健康，不僅提升當地醫療服務品質，也是守護新北市民健康生活的好夥伴。隨著雙和校區（雙和生醫園區）的啟用，同時結合即將開發位在中和的灰磘產業專用園區，將再次帶動中永和地區的欣榮，也勉勵雙和校區持續整合各界資源，創造醫療生技產業的新契機。