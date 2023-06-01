台灣運彩xT1聯盟2022-23球季年度頒獎典禮於1日傍晚5點登場，將陸續公布年度數據王、年度第六人、年度人氣球星、年度進步獎、中信產險年度防守球員、年度第一隊、年度防守第一隊、年度教練、SONY年度新人、年度最佳主場、年度經理人、年度金哨獎、傑克丹尼年度最佳外援及年度最有價值球員，台南台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉包辦第六人及年度新人兩獎項，展現新生代勢力。

新人賽季就包辦兩獎項，谷毛唯嘉感謝教練團給予空間發揮，自己在也沒有壓力，就是盡力表現自己，「年度新人王更是特別有意義的獎，因為只有一次拿獎機會，我在職業生涯可以完成這個成就不容易，今年入圍的另外三位競爭者也都很有競爭力，感謝台鋼集團、教練團及學長們，感謝家人、女友是我最強後盾。」

從大學是先發到職業賽打替補，谷毛唯嘉認為自己沒想太多，就是做好教練團指示的工作，「而且到了職業賽事，上面有很多厲害學長，我從板凳出發也是好事。每場比賽告訴自己準備好隨時補上、做好份內工作，下個球季和球隊繼續努力，希望可以朝冠軍這個終極目標邁進。」