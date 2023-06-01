上頂樓想曬棉被，看到這種奇景真的會大吃一驚！一名網友表示，日前想趁著好天氣曬棉被，結果卻被人搶先一步，在曬衣繩上掛了好幾隻大章魚。照片曝光後，讓1.7萬名網友看呆，直說：「就算再來曬棉被也會越曬越有味道吧，什麼奇葩鄰居」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，表示日前想去自家社區的頂樓曬衣服，結果一開門嚇一大跳，曬衣繩上居然被掛了4隻體型龐大的章魚，還用許多竹筷固定形狀，模樣相當驚人，讓他大呼：「是要不要讓人家曬棉被啦！」

網友在自家頂樓發現，竟然有鄰居拿曬衣繩曬章魚，讓他當場傻眼。（圖／連姓網友授權使用）

畫面曝光後，引來超過1.7萬名網友按讚朝聖，「這個很好吃耶，但感覺味道會很重」、「下面直接生火開烤了啊」、「我會幫他先上完烤肉醬，衣魷味進」、「我想到有一次我們家先晾了毛巾，結果有人在旁邊曬臘肉整個沾到」、「現在很貴耶，生吃都不夠了居然還拿來曬乾」、「這樣就算曬棉被也會越曬越有味道吧，什麼奇葩鄰居」。

另外，還有網友稱曾經住過該社區，不僅有人會在頂樓亂曬東西，還有人早上八點就上頂樓劈柴、剁雞，甚至晚上摔東西製造噪音，大嘆：「我後來就晚上爬上去燒蚊香，一堆怪咖」。