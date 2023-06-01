台中一間餅舖的楊姓男員工趁與女員工A討論工作時，強行摟住A女的肩膀，藉機觸摸A女的胸部後挨告性騷擾，法院審理時，楊男稱自認與A女並非只是上司跟員工的關係，僅是想多照顧A女，無意性騷擾，但法官不採信，依犯性騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決書指出，楊姓男子任職於台中市一間餅舖，2022年6月下午間，楊男趁著與女員工A討論工作事項時，伸手摟住A女的肩膀貼近自己，使的A女的胸部碰到自己的身體，藉機性騷擾，事後A女報警處理，由台中地檢署偵結起訴。

楊男接受偵訊時，坦承有徒手勾住A女肩膀往自己胸口靠近，但否認性騷擾，稱自認與A女的關係不只是上司跟員工，而是朋友，他會這樣做僅是想多照顧A女，是展現友好的方式；楊男的律師則稱楊男沒有觸摸到A女的隱私部位，不符合性騷擾要件。

台中地院審理時，法官認定楊男的確伸手觸摸A女，且在法院準備程序時，楊男也稱若有他人對他做出相同舉動，他也會覺得不舒服，承諾不會再對異性做出摟肩貼近自己身體的行為，因為超越了男女界線等語，故認為楊男的行為明顯就是性騷擾。

法官指出，楊男為A女上司，欠缺尊重他人性自主權的觀念，且A女在法院審理時仍有啜泣表現，再參酌楊男迄今仍未獲得A女的諒解，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。