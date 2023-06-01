瑪娃颱風外圍環流影響，台7線發生6處坍方，經復興工務段緊急搶修，都已恢復通車。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

瑪娃颱風雖未直接侵襲台灣本島，但桃園仍受颱風外圍環流影響，前晚起開設三級應變中心，經統計，雨勢主要集中復興區，24小時最大累計雨量為256毫米，台七線發生6處道路土石崩落災情，已由公路總局復興工務段緊急派員排除土石，目前已恢復通車。

瑪娃颱風外圍環流影響，台7線發生6處坍方，經復興工務段緊急搶修，都已恢復通車。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

瑪娃颱風外圍環流影響，台7線發生6處坍方，經復興工務段緊急搶修，都已恢復通車。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府水務局為避免山區雨勢過大，於5月31日晚間20時開設應變中心，並通知復興區公所同步開設，由防災人員進駐水情中心，隨時關注風雨對桃園的影響。

瑪娃颱風外圍環流影響，台7線發生6處坍方，經復興工務段緊急搶修，都已恢復通車。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

瑪娃颱風外圍環流影響，台7線發生6處坍方，經復興工務段緊急搶修，都已恢復通車。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

水務局指出，瑪娃颱風帶來的雨勢主要集中於復興區，台七線24.4k、28.7k、29.4k、32.5k（榮華橋）、34.5k及37.7k共計6處發生道路土石崩落災情，都由公路總局復興工務段緊急派員排除土石，早上就已恢復通車。統計5月31日12時起至6月1日10時，復興區3小時最大累積雨量為106.5毫米，24小時最大累計雨量為256毫米。

水務局長劉振宇表示，市府自26號颱風接近就全員備戰，工程單位與13區公所例行性搶災搶險工程發包、32處水患自主防災社區清溝與53條土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備，市長臉書也提前向民眾宣傳登記領取砂包，統計13區公所已發放4200包以上。

劉振宇提醒，低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流住戶應提高警覺，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能，颱風期間，若有民眾通報積淹水情況，市府都會以最快速度處理。