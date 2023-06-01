晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人、執行長黃仁勳與妻子Lori婚後育有1子1女，兒子黃勝斌（Spencer Huang）7年前曾來台開酒吧，女兒黃敏珊先前在飯店業上班，如今兩人都跟著老爸一起工作，分別擔任輝達產品經理、輝達行銷經理。

過去黃仁勳接受陸媒訪問時表示，太太Lori是他第一個女朋友，當時他17歲，太太19歲，兩人為同學，並被分配到同一組做實驗，後來經常在一起做功課，過了六個月兩人便開始約會交往。

黃仁勳透露，他第一份工作是到超微（AMD）當工程師，太太曾問他之後想做什麼，黃仁勳回答30歲時要當上公司CEO， 而他在30歲生日當天創立NVIDIA，當初的理想順利達成。

黃仁勳與妻子Lori婚後育有1雙子女，長子黃勝斌於2015年來台創業，和朋友一起開設酒吧，經營7年後酒吧轉讓給他人，黃勝斌回到美國，目前在輝達擔任產品經理；女兒黃敏珊原本從事飯店業，如今也在老爸公司擔任行銷經理。