香港零售高峰會今天舉行，零售管理協會主席謝邱安儀在致辭時表示，上月的「五一」長假期未明顯刺激本地零售業，且有跡象顯示訪港大陸旅客傾向深度體驗遊，消費水平普遍下跌，這反映購物不是大陸客來港主因，購物天堂或不再是香港最引人注目的亮點。同時，大陸提高對外開放水平，計畫將海南省在2025年底打造成新購物天堂和自由貿易港，屆時海南地位或與香港看齊，香港將失去吸引力和位置。

謝邱安儀稱，香港零售業復甦路上依然面對不少挑戰，包括外圍環境不明朗、租金水平上漲和人才短缺等，她感謝特首李家超支持人才培訓，但業界仍要面對各行業同時搶人才，極需要吸納本地和大灣區人才加入，她促請特首和相關專員加強專才職業培訓，協助解決燃眉之急。

另外，零售管理協會將於7至8月舉行「香港開心購物節」，希望與「開心香港」、「你好香港」活動互相呼應，以及重塑香港購物天堂和好客之都形象。