苗栗縣三義鄉雲火龍節融合客庄民俗與信仰，曾被客委會列為「客庄12大節慶」之一，因為新冠肺炎疫情影響，已經連續2年停辦，如今隨著防疫政策解封，三義鄉公所今年確定恢復辦理，並將在6月3日為雲火龍開光點睛，預計6月10日遶境祈福。

為傳承客家敬天惜福精神，三義鄉公所從2007年開始舉行三義雲火龍節，重現早年在地居民用古法編製雲火龍，並有傳統跈龍遊庄頭等節慶。也因雲火龍節充滿客庄傳統，在2008年到2016年期間，榮獲客委會遴薦為客庄12大節慶。

三義鄉公所指出，雲火龍又稱草龍，是由稻桿、稻草繩跟竹片編製而成，因為稻米是客家人主食，三義地區有許多農民栽種稻米，當地居民將隨處可看見稻稈、稻草，編成沒有過度裝飾的草龍，也代表客家人樸實精神。

居民們會在龍身上插滿香祈福保平安，同時結合五穀神農大帝遶境，繚繞如雲的香火，象徵抵抗瘟疫，草龍則猶如盤旋在酒蟲雲上，因而得名「雲火龍」。

每年雲火龍節有一系列傳統祭典，包括筊擇聖田、請迎雲火神龍、開光、化龍等儀式，都是表達傳統信仰和敬重雲火龍，但受到疫情影響，舉辦10多年的雲火龍節停辦兩年，鄉公所今年宣布復辦，讓眾人滿心期待。

三義鄉公所表示，今年將在3日舉行神龍開光點睛儀式，當天在神農大帝見證下，正式賦予雲火龍神格，象徵熱鬧節慶就此展開。今年系列活動也會搭配炎帝神農氏文化祭，希望藉此透過神威顯赫保佑農民，活動期間也將安排客家戲曲，還有舉辦客語繪本講座，講述相關故事，同時教孩子講客噢，讓雲火龍節跟往年不一樣。