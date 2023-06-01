申請納管業者後續提送工廠改善計畫計2萬9,065家，其中新北市（3,230家）、桃園市（2,363家）、臺中市（7,871家）、臺南市（2,341家）、高雄市（3,226家）及彰化縣（6,195家）等六大工業縣（市）占86.8％。

經濟部依地方政府受理納管家數，分級設計2024年至115年審核工廠改善計畫績效指標，地方政府至遲須於2025年3月19日前全數審核完畢，促使業者有時間投入環保、消防、水利、水保等實質工廠改善，降低納管工廠潛在之工安或環保風險，並輔導業者最遲於2030年3月19日前取得特定工廠登記。該績效指標業於工廠管理輔導會報第14次會議提案通過，相關部會及地方政府支持訂定審核工廠改善計畫績效指標，以作為檢視案件審查進度之參考，經濟部並責請中部辦公室定期滾動檢討修正。

為協助地方政府精進審核作業效率，經濟部近日持續拜訪地方政府，蒐集實務審核所遇問題，並據以研訂「優化工廠改善計畫審核作業工作指引」，內容包括審核基本原則、作業流程、審核重點及督考機制等，中部辦公室並於6月1日邀集各地方政府同仁教育訓練，該指引除可提供第一線審核人員工作指南外，亦公開透明審核流程，增進民眾信心。