金管會在會中透露，三商美邦人壽從2018年投資「台灣50反1」ETF，過程中出現大虧損，已經達到公司所定的應停損條件，但總經理3次核准例外不執行停損，之後又由董事長核准第4次延長例外不停損。

同時，三商壽為了抵銷台灣50反1ETF投資的虧損，而又投資正向ETF，卻沒有評估投資台灣50反1ETF是為避險，還把正向ETF出清實現收益，部分的反一ETF投資部位不放在避險，也導致投資反一ETF沒有上限。

因投資決策當時的三商壽總經理張鎮坤、投資長洪永聰已離職，前董事長陳翔玠及前副董事長翁翠君也已於去年4月雙雙請辭。金管會表示，目前就金檢資料來看，董事長、副董事長沒有決策的責任，總經理、投資長有做投資決策，將請三商壽針對投資決策人員追究相關責任，已經離職的人員也要釐清責任，即使離職也要做適當處理，可做人事註記或永不錄用。

三商壽投資「台灣50反1」ETF於2021年實現20.6億元損失後，2021年底依舊未實現損失有70億元，截至去年9月底為止，三商壽台股反向ETF持有部位剩約 51 億元。金管會說，三商壽還在陸續出清部位中，目前還剩下一些部位。