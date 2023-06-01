腹痛不一定就是胃痛，要注意可能是其它疾病所引起。禾馨民權內科診所醫師林相宏表示，一名患有糖尿病的50歲男性，因長期上腹疼痛來求診，後來做了胃鏡、大腸鏡都沒有發現腫瘤，直到使用胰臟內視鏡超音波才找到原因。其不但整個胰臟都萎縮，且裡面還被大大小小滿滿的結石給阻塞，為典型慢性胰臟炎的表現。醫師表示，慢性胰臟炎是胰臟癌的高危險族群，早期較難發現，若出現體重下降、慢性腹痛、糖尿病等症狀或危險因子，務必定期接受篩檢。

醫師林相宏在臉書專頁發文表示，這名50歲男性，年輕時因為工作關係，經常需要抽菸、喝酒，近幾年開始有吃不胖、體重持續下降的現象，還罹患了糖尿病。之後他的糖尿病進展越來越嚴重，近期甚至開始打起了胰島素，也常會有上腹部疼痛，甚至腰酸背痛的症狀。而先前他去看門診都被當腸胃炎治療，全都無效，且體重仍持續下降，於是來求助。

林相宏說，經做了胃鏡、大腸鏡都沒有特別腫瘤性的發現，直到透過胰臟內視鏡超音波，才發現問題所在。林醫師表示，該名患者整個胰臟都已經萎縮，這也說明導致糖尿病，且營養無法吸收，體重一直下降的原因；另外，胰臟裡面被大大小小滿滿的結石給阻塞，導致胰液排不出來而發炎產生疼痛，為典型慢性胰臟炎的表現。

後續進行治療，林相宏表示，先給予胰臟酵素補充，並使用止痛藥控制疼痛，且告知對方務必要戒除菸酒，飲食高纖、少油。由於慢性胰臟炎是胰臟癌的高危險族群，他也特別提醒必要定期接受胰臟癌的篩檢，另外轉診預計放置內視鏡引流管，疏通胰臟結石造成的阻塞。

林相宏強調，酗酒是造成慢性胰臟炎的最大元兇，酒精會使體內釋放出毒性物質，進而破壞胰臟。其它可能的原因還有，血脂過高、基因變異、自體免疫疾病、營養不均、藥物等。他表示，慢性胰臟炎早期較難發現，大部分都被當成腸胃炎治療，晚期常因胰臟萎縮、失去功能，引起體重下降、慢性腹痛、糖尿病等，若有以上相關症狀和危險因子，建議進一步檢查胰臟。

根據衛福部的資料統計，胰臟癌排行110年10大死亡癌症第7名，而它之所以被稱為「癌中之王」，是因為其位置隱密，早期症狀不明顯，因此感到痛覺恐已是晚期；加上病程發展快速，發生人數幾乎等於死亡人數，5年存活率低於5％，讓人聞之色變。

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