號稱最火熱的《MUSIC MAKER音樂主理人》即將開播。（節目提供）

由主持界三金女王陶晶瑩、新星邱宇辰（毛弟）主持的2023年音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER音樂主理人》，將於今年夏天重磅開播，堅強的飛行導師陣容，以及有豐富音樂製作、表演經驗的選手們都讓人相當期待會在節目中碰撞出什麼樣的精彩火花。

為了爭奪五百萬基金成立的音樂廠牌主理人寶座，選手們皆發揮畢生實力，全方位的企劃與創作，無不讓評審瞠目結舌，無從下手淘汰，直言選手不是不夠好而被淘汰，而是對手真的太強勁了。選手各個來頭不小，不少都已經是音樂圈線上知名的製作人，讓同時也橫跨音樂界的主持人陶晶瑩多次驚艷到說不出話來，笑說有時候都忘記自己也是評審之一，「看他們的表演看到自己都入迷了，選手表演實力直上三金典禮表演水準」。

《MUSIC MAKER音樂主理人》共收到400多位選手的報名，先是在初階海選的挑選出36位選手，又在第一階段再淘汰掉12位。每集幾乎都發生飛行導師評分困難的狀況，這讓陶晶瑩在4月記者會上表示，節目入選的選手都不是欠栽培，他們只是缺舞台，「真的非常開心看到有《MUSIC MAKER音樂主理人》這樣的節目，讓這些已經做好準備的年輕人們發光發熱」。當時記者會上陶晶瑩還開玩笑的對記者們說，你們要好好記得這些人，「將來這些都可能是你們想訪都約不到的大明星，我沒在開玩笑，他們的實力真的不能小看」。

殘酷的淘汰賽制過程，將於6月19日正式在官方社群上曝光，讓觀眾搶先一睹選手的參賽作品，見識他們的硬實力。而最後出線的24位選手，將於《MUSIC MAKER音樂主理人》節目中展開新的旅程，既要跟對手合作同時又要競爭，在歷經層層主題關卡後，爭奪主理人寶座，擁有自己風格的音樂品牌，引領經營方向。

《MUSIC MAKER音樂主理人》將在6月30日起在東風衛視於每周五19點首播，每周六23點45分重播；7月1日起每周六在霹靂電視台22點30分播出，每周日19點30分重播；OTT平台則是MyVideo、FriDay6月30日起每周五19點更新播出、LINE TV則是7月7日起每周五19：00更新播出。