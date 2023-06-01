大溪水資源回收中心2018年起成環境教育設施場所，今年再創新，將月眉濕地正式納入範疇，透過導覽解說，活動參與者可以更深入了解保護自然完整性和多樣性的相關作法，除了生態價值外，月眉濕地還有淨水和碳匯功能，有助實現永續水資源和2050淨零排放目標。

大溪水資源回收中心自2018年11月起獲得環境教育設施場所認證，同年12月開始積極推動環境教育課程和相關活動，致力於發展適合各年齡層的環境教育課綱和活動，希望引發學習者對水資源的關注，並通過學習活動深入思考如何在日常生活中實踐節水減汙。

為了增加課程的多元性和豐富性，今年8月將推出全新的核定課程，包括「濕地牌天然淨水器」、「月眉濕地的不速之客」和「月眉濕樂園」三套課程。水務局指出，「濕地牌天然淨水器」課程將帶領學習者認識濕地生態，學習辨認指標生物，了解濕地如何淨水以及水質淨化的重要性。

「月眉濕地的不速之客」課程要讓學習者認識各種生物物種，了解入侵種生態以及如何防範入侵種的問題。「月眉濕樂園」課程則著重於構成濕地的三要素，讓學習者了解濕地的多樣性，認識濕地樂園的住民。希望透過課程培養學習者的觀察力、凝聚力、自主行為力和溝通能力。

參觀學習採預約登記服務，每周一至周五，分為上午9點至12點和下午1點至4點兩個時段，每次參與人數為36人。同時為倡導綠色辦公，節省紙張，報名和滿意度調查都透過電子表單取代紙張列印，隨時滾動式檢討修正，有意願參與課程的學習者可於網址（http://winfo.tycg.gov.tw/R/）進行預約登記。