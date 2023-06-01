夏天到了，不少女性為了美觀，又開始煩惱除毛問題。然而並不是現代女性才養成去除體毛的習慣，考古學家日前在英國的古羅馬遺址意外發現了除毛夾，數量高達50多支，說明了當時的男人有多麼厭惡體毛。

根據《每日郵報》報導，位於英格蘭西部的羅克斯特市（Wroxeter City, Shropshire）在距今2000年前是古羅馬大城Viriconium Cornoviorum的所在地，全盛時期的規模相當於義大利龐貝古城。由於保存良好，考古學家在這裡發現不少當時的珍貴文物，其中就包括50多支除毛夾。

#DYK that the Romans are to blame for the no-body-hair trend? 💇



These tweezers, found at Wroxeter Roman City in Shropshire, help us to trace back the obsession with hair removal.



They were used to remove armpit hair from both men and women - a painful business! 😧 pic.twitter.com/IjHN9TSpte — English Heritage (@EnglishHeritage) May 24, 2023

「英格蘭遺產」組織（English Heritage）策展人莫菲特（Cameron Moffett）說，古羅馬人相當注重自己的公共形象，除了每天必上公共澡堂清潔身體之外，除毛也是十分流行的活動，「有些人可能會覺得驚訝，不過除毛在不列顛尼亞（Roman Britain）的男性中相當普遍，不亞於女性。」

「特別是在舉行摔角這樣的運動比賽時，大家認為這些穿著清涼的選手在賽前必須做的準備之一，就是去除所有可見的體毛，」莫菲特說。「除毛夾的優點是安全、簡單且便宜，不幸的是，它會帶來痛苦。」這款工具的外觀和今日女性使用的眉毛夾十分相似，有趣的是，古羅馬人不是自己動手，而是交由奴隸或專業人士來執行除毛工作。

古羅馬人盛行除毛，男性重視體毛的程度不亞於女性。圖為電影《神鬼戰士》中，羅素克洛飾演的古羅馬將軍。（圖／達志影像）

古羅馬政治家塞內卡（Lucius Annaeus Seneca）就曾寫信給朋友，抱怨公共澡堂傳來的「哀嚎」實在太吵：「那位瘦小的除毛師聲音尖銳且頻繁，為的是吸引顧客注意，只有當他工作時才換成別人在尖叫。」

「有趣的是，幾千年後，除毛的風氣又回來了，不分男女，」莫菲特說。

這次出土的除毛夾數量占全英國數一數二，而同時發現的還有當時的個人清潔套組，包括掏耳棒和指甲刀，以及用來盛裝香水的玻璃瓶、沐浴油和上妝工具等等。超過400件文物從5月25日起在羅克斯特市首次展出，期盼能讓更多人了解古羅馬的身體美學。