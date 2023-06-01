夏天到了，不少女性為了美觀，又開始煩惱除毛問題。然而並不是現代女性才養成去除體毛的習慣，考古學家日前在英國的古羅馬遺址意外發現了除毛夾，數量高達50多支，說明了當時的男人有多麼厭惡體毛。
根據《每日郵報》報導，位於英格蘭西部的羅克斯特市（Wroxeter City, Shropshire）在距今2000年前是古羅馬大城Viriconium Cornoviorum的所在地，全盛時期的規模相當於義大利龐貝古城。由於保存良好，考古學家在這裡發現不少當時的珍貴文物，其中就包括50多支除毛夾。
「英格蘭遺產」組織（English Heritage）策展人莫菲特（Cameron Moffett）說，古羅馬人相當注重自己的公共形象，除了每天必上公共澡堂清潔身體之外，除毛也是十分流行的活動，「有些人可能會覺得驚訝，不過除毛在不列顛尼亞（Roman Britain）的男性中相當普遍，不亞於女性。」
「特別是在舉行摔角這樣的運動比賽時，大家認為這些穿著清涼的選手在賽前必須做的準備之一，就是去除所有可見的體毛，」莫菲特說。「除毛夾的優點是安全、簡單且便宜，不幸的是，它會帶來痛苦。」這款工具的外觀和今日女性使用的眉毛夾十分相似，有趣的是，古羅馬人不是自己動手，而是交由奴隸或專業人士來執行除毛工作。
古羅馬政治家塞內卡（Lucius Annaeus Seneca）就曾寫信給朋友，抱怨公共澡堂傳來的「哀嚎」實在太吵：「那位瘦小的除毛師聲音尖銳且頻繁，為的是吸引顧客注意，只有當他工作時才換成別人在尖叫。」
「有趣的是，幾千年後，除毛的風氣又回來了，不分男女，」莫菲特說。
這次出土的除毛夾數量占全英國數一數二，而同時發現的還有當時的個人清潔套組，包括掏耳棒和指甲刀，以及用來盛裝香水的玻璃瓶、沐浴油和上妝工具等等。超過400件文物從5月25日起在羅克斯特市首次展出，期盼能讓更多人了解古羅馬的身體美學。
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