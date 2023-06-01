台南一家傳產大廠的林姓董娘前天到台南新光三越西門店逛街，意外遺失一只價值百萬元的Tiffany藍鑽戒。經報警協尋後，警方1日指出，1名清潔婦人在百貨停車場尋獲鑽戒，婦人因為鑽戒太大顆，起初還誤認為是玩具。

據了解，林姓董娘5月30日下午到百貨公司逛街消費，接連去百貨公司地下美食街、G樓、貴賓室等，回到家才發現竟然丈夫送給她的Tiffany藍鑽遺失了，心急如焚的她，在家找了2天都沒發現，也一度不敢跟老公說，5月31日才在老公陪同下向台南市警二分局轄區派出所報案。

警方指出，林女報案時表示，戒指是老公送給她、別具特殊意義，弄丟真的很難過，希望順利找回來，1日中午就接獲好消息，一名張姓清潔員工在停車場發現掉落的鑽戒，送交公司服務台及通報員警到場，也馬上通知董娘到場，確認就是她在找的那枚藍鑽。

張姓清潔員透露，撿到戒指時因為鑽石太大顆還以為是玩具，得知戒指竟要價百萬元後嚇了一大跳，當時擔心失主著急，就立刻轉交給公司櫃檯聯絡警方處置。

據了解，董娘弄丟的Tiffany藍寶石，重約5克拉，去年才剛上市，市價不菲，藍鑽被發現時，躺在停車格內，研判可能是這名董娘拿東西上下車時，不慎遺落在地，且雖然百貨公司人來人往，但很幸運都沒人撿走，而且戒指也相當完好。董娘頻感謝警方幫忙，也謝謝百貨公司清潔員拾金不昧，藍鑽才有辦法回到主人手上。