桃園一名劉姓男子平時打扮成女性，因積欠一名姓伊帆男公關臺費，惹怒林姓男子等8人，眾人去年1月28日搶擄劉男到汽車旅館內毆打，林男的楊姓乾妹、江姓女友更拉扯頭髮，林等人強逼脫光拍攝裸照，上傳凌虐影片至《爆料公社》，士林地檢署日前依擄人勒贖、傷害等罪起訴林等8人。

23歲伊帆姓男公關，常接劉男轉介的生意，但劉男卻不支付坐檯費，而劉男除與男公關有糾紛外，又積欠25歲林姓男子債務，林等人得知劉男藏身在桃園一處汽車旅館內，分乘3輛汽車前往逮人，並拿出空氣槍、棍棒毆打，37歲貼膜店林姓老闆交代小弟「你們可以打劉，不要打死就好」。

林等8人將人押往另一間汽車旅館私刑凌虐，其中楊女、江女以小刀刮腳背、空氣槍射擊劉女，要求將手機解鎖，打電話給家人，叫劉男的弟弟先帶20萬贖人，再拿30萬解決，並嗆「你爸媽咧？你媽電話給我，卡片密碼給我，快點！」

楊女徒手呼巴掌，要求劉男脫下內褲，揚言沒交錢就不能回家，並下跪磕頭道歉，而男公關伊帆則拿出手機錄影，以供日後要脅，林男、江女更將劉男押往蘆洲貼膜店交給林姓老闆。

林等5人接著持刀逼迫下跪，並稱「好像不知道怎麼跪」價碼提高到60萬，才贖回影片，江女更拉扯劉男頭髮稱「去借小額，50萬拿出來」等語，經過6個小時，林指示先以膠帶綑綁劉男，叫他自己進入汽車後行李廂，載往汐止一處工廠，但因跑錯地方，遭警衛發現有陌生人進入，報警後救出劉男，劉男頭皮3公分撕裂傷、右眉右眼眶瘀傷，左手掌腕挫傷腫起，整起案件因而爆發。

檢方認為林等8人共犯擄人勒贖、傷害等罪，其中江女因搶走劉男的手機、2只戒指，涉犯強盜罪，而林姓貼膜店老闆事發後，看到媒體大肆報導，為了逃避刑責，謊稱另一名林男的身分應訊，多加一條偽造文書罪，均依法起訴。

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