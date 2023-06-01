第一季鎧俠（Kioxia）Enterprise SSD營收約2.96億美元，季跌39.7％。

鎧俠是否能夠與威騰（WDC）完成合併案，將影響未來Enterprise SSD產品研發規劃。如果雙方有進一步整合的機會，威騰將更加專注Client SSD的開發，而鎧俠則可以全力投入增強企業客戶的驗證，有助於擴大Enterprise SSD出貨量並實現成長。

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