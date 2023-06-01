據TrendForce研究顯示，淡季效應與高通膨使導致北美伺服器（Server）ODM及中國大陸等市場採購動能下滑，供應商Enterprise SSD第一季庫存不降反升，並沒有因為減產而有效改善，採取降價求售，以擴大出貨量，使Enterprise SSD面臨量價齊跌，第一季營收季跌47.3％，達19.98億美元。