第一季鎧俠（Kioxia）Enterprise SSD營收約2.96億美元，季跌39.7％。
鎧俠是否能夠與威騰（WDC）完成合併案，將影響未來Enterprise SSD產品研發規劃。如果雙方有進一步整合的機會，威騰將更加專注Client SSD的開發，而鎧俠則可以全力投入增強企業客戶的驗證，有助於擴大Enterprise SSD出貨量並實現成長。
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據TrendForce研究顯示，淡季效應與高通膨使導致北美伺服器（Server）ODM及中國大陸等市場採購動能下滑，供應商Enterprise SSD第一季庫存不降反升，並沒有因為減產而有效改善，採取降價求售，以擴大出貨量，使Enterprise SSD面臨量價齊跌，第一季營收季跌47.3％，達19.98億美元。
第一季鎧俠（Kioxia）Enterprise SSD營收約2.96億美元，季跌39.7％。
鎧俠是否能夠與威騰（WDC）完成合併案，將影響未來Enterprise SSD產品研發規劃。如果雙方有進一步整合的機會，威騰將更加專注Client SSD的開發，而鎧俠則可以全力投入增強企業客戶的驗證，有助於擴大Enterprise SSD出貨量並實現成長。
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