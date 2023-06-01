民進黨婦女部(現為性平部)前黨工控訴遭長期合作的導演「輝哥」性騷擾，向上級反應後，卻遭時任婦女部主任許嘉恬冷漠回應、慘遭吃案，引發熱議。國民黨副發言人陳暉指出，民進黨的性騷申訴辦法中寫明，申訴委員會由不同背景的11人組成，「這神祕11人是否可以公開出來說明，當時是沒有性騷事實，還是『不必去查』？」

陳暉今(1日)在臉書批評，「果然還是要到了選舉，民進黨才會試著反省，從婦女部到性別平等部，民進黨唯一保持的就是雙標」，他也列出綠營過去多起性平爭議:「在國民黨議員徐巧芯被網友留言辱罵破麻的時候沒有聲音；台南市議員參選人黃偉展 爆婚外情時的反應是『私領域範疇，黨不予評論』；台中市議員何文海性平失言時的回應是『民進黨非法定調查機關』；立委王定宇與議員顏若芳爆發外遇疑雲時，『范雲說：這裡面有什麼是我該照顧的性平問題』」。

陳暉表示，現在民進黨對於自家人許嘉恬的寬容更上綱到「所以呢？」、「為什麼不跳車？」對於受害者不申訴的理由不深究也不詢問，「如果不是因為選舉，民進黨真的會重新啟動這次的調查？還是繼續問被害人，所以呢？」

陳暉指出，民進黨的「中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」中寫明，申訴委員會置委員11人，由相關領域律師4名、婦女團體或人權團體代表2名，本黨部黨工代表2名、公正人士3名擔任，女性委員人數不得少於二分之一。

陳暉也點名，「這神祕11人是否可以公開出來說明？當時沒有結果是認為沒有性騷事實，還是因為跟黨內高層關係夠好所以『不必去查』？」

陳暉也說，「現在應該問的是，除了這位黨工，還有多少人是被這樣忽視？還有多少人的不申訴是真的不申訴？只希望人選之人依然是一部戲劇，而不是最終成為某種預言。」