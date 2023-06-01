左營海軍一名上士與一名女下士在基地的艦艇上發生性關係，並對女下士拍攝不雅照片，時間超過一年之久，還以此為要脅逼對方發生性行為，後來該女下士受不了，向上級舉發，海軍調查後，將該名上士被撤職，女下士也被汰除。

據《ETtoday新聞雲》報導，左營海軍營區有一名32歲上士，利用職務之便，2019年開始，多次在左營基地的艦艇上，與30歲的女下士發生性行為，而兩人維持關係的時間至少超過1年之久。

報導指出，男上士在發生性行為時，還對女下士拍攝不雅照片影片，並以這些不雅照片作為要脅，如果不服從他的意思，就要把不雅照片外流，女下士只好委屈忍耐，但最後女下士實在受不了，只好向上舉發，整件事情才爆光。目前已知軍方懲處，男上士直接撤職，女下士則是汰除。

據了解，李姓男上士年約32歲、從軍資歷約13年，女下士年約30歲、從軍資歷約5年，2019年雙方未婚交往期間，曾拍攝親密照片，後來2人分手，男上士也已結婚。

對此，海軍司令部對《中時新聞網》表示，「經查民國2019年雙方未婚交往期間，曾拍攝親密照片，惟無利用職務（權）脅迫拍攝。親密照片拍攝屬個人隱私，非法散布照片依法究責，李姓上士業依規定撤職。」