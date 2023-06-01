漁業資源匱乏是全球問題，台塑企業今（1日）與三崙國小學童在麥寮港舉行第16年魚苗放流活動，放了29萬5625尾午仔魚、18萬3700尾紅衫、5萬尾黑鯛，共計52萬9325尾，16年累計放流805.68萬尾魚苗，寫下新里程碑。

今日放流的魚苗來自合法的育苗場，長度大於5公分，經過雲林縣政府同意，在漁港內施放魚苗，方便牠們在港內的石縫躲避天敵，提升魚苗下海後的存活率。

台塑企業麥寮管理部蔡建樑表示，台塑企業在麥寮營運25年，16年來與雲林區漁會一同保育大海、放流魚苗，企業與地方的合作密不可分，雙方共同努力才能延續這個美好的活動。

蔡建樑說，台塑企業每年與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域放流魚苗，豐富當地漁業資源，提高在地漁民漁獲量，履行企業ESG責任，亦即環境保護（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）。

今日放流高經濟價值的「午仔魚」（四絲馬鮁）29萬5625尾、「紅衫」（黃臘鲹）18萬3700尾、「黑鯛」（黑雞）5萬尾，ˊ這16年來今日突破800萬尾，樹立新的里程碑。

台塑企業表示，漁民表示反應大體型的午仔魚漁獲有明顯增加，可見多年放流作業有了正面效果，邀請三崙國小的小學生一同參與，也讓小朋友更加認識及珍惜家鄉的環境資源。