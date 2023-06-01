第15屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，大陸國台辦昨日透露論壇將面向台灣青年提供1200多個就業職位。對此，陸委會副主委詹志宏今日表示，看到中國大陸現在很努力地設法復甦經濟成長，但是遇到一些很嚴峻的困難跟挑戰，若要擠出1200個就業機會，他直言，其背後的目的與動機值得商榷。

詹志宏1日主持例行記者會時表示，陸委會每一年都會對海峽論壇提出基本立場跟看法，而中共也不否認，該論壇是他們所主辦的年度大型對台統戰活動，其中包括很多項目。他直言，中共歷來就是藉由該活動來拉攏跟分化我們台灣的民眾。

詹志宏說，政府的立場是一貫的，禁止在台灣辦理該論壇的分支活動，我方也不得跟陸方在台灣合辦相關活動。陸委會也禁止政府機關構跟個人團體、政黨以任何形式參加涉及到「一國兩制台灣方案」或者是「民主協商」的類似活動。陸委會也禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府派員與會。

詹志宏向台灣民眾及民間團體呼籲，如果要參加該論壇，要審慎考量。同時我們也提醒，因為現在兩岸及港澳的疫情都有重新升溫的跡象，這一段時間，要特別注意個人的健康及安全事宜。

詹志宏話鋒一轉說，我們也見到中國大陸現在很努力地設法使經濟成長復甦，但是遇到一些很嚴峻的困難跟挑戰。他表示，大陸要提供所謂1200個就業機會，但是我們看到，大陸16到24歲年輕人的失業率超過20％，大陸最近也在鼓勵擺地攤、鼓勵年輕人若大學畢業找不到工作，要到農村去找工作。前大陸總理李克強也曾經講說，就算是要找「非正式職務」（部分工時）的工作，大陸人本身就已經非常不容易。「要擠出1200個就業機會，我想這個目的動機值得商榷」。

詹志宏最後強調，我們要提醒，最近大陸的國安管制日趨加嚴，任何到中國大陸去的台灣人民都會冒相關風險。如果想要前往大陸的台灣年輕人，我們也再三提醒，要注意這一點。