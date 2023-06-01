南六1日的股東會通過去2022年財報，稅後淨利5,773萬元，每股稅後純益0.8元。股東會並通過配息1元。

另外，南六將啟動二代接班；據了解，先前南六創辦人、前任董事長兼總經理黃清山五月初因生涯規劃辭職，由副總楊瑞華為代理董事長。

黃清山之子黃世鐘則由副總升任總經理，原法人董事筆秀投資代表人也從黃清山改派為黃世鐘。

南六8月將召開董事會，預期將正式選出黃世鐘為新的董事長，完成二代接班。

對於今年的營運，南六指出，疫情過後，大陸市場解封，大陸平湖廠客戶訂單也回流。目前熱風產線的產能利用率已超過8成。而濕紙巾、面膜產線的產能利用率也接近8成。營占比超過43％的大陸廠應該是今年營運成長最大的動能。

至於印度廠，南六指出，訂單能見度已看到第二季底。目前印度廠熱風、濕巾產線的稼動率都在7～8成。每月的營收都可達1億盧比。預期下半年在市場逐漸回溫下，每月應可達1.5億盧比。

至於國內高雄燕巢廠的營運，南六指出，雖然通膨衝擊民生消費能力，不過燕巢廠的稼動率仍可達到7成5以上，訂單已見回流。但因燕巢廠的折舊高，獲利能力仍具挑戰。