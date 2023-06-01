鼎泰豐2021年加薪幅度3％～4％，2022年上調約6％，加上今年調薪，總計最高調薪幅度可達16％。
鼎泰豐調薪後，以外場服務人員為例，社會新鮮人起薪45,000元到48,000元，加上獎金，月所得可達5萬元起跳，料理廚師起薪55,000元至57,000元。
鼎泰豐表示，目前全台門市缺員數總共約10％，6月10日再次與台北市就業服務處合辦專案招募活動，開出150個職缺，共十大類別，期能找到對餐飲業有熱忱的人才加入鼎泰豐。
為積極徵才、留才，鼎泰豐宣布自6月1日起再度為員工調薪，平均加薪幅度為3％～6％。這也是繼前年及去年後，連續第三年為員工加薪。
鼎泰豐2021年加薪幅度3％～4％，2022年上調約6％，加上今年調薪，總計最高調薪幅度可達16％。
鼎泰豐調薪後，以外場服務人員為例，社會新鮮人起薪45,000元到48,000元，加上獎金，月所得可達5萬元起跳，料理廚師起薪55,000元至57,000元。
鼎泰豐表示，目前全台門市缺員數總共約10％，6月10日再次與台北市就業服務處合辦專案招募活動，開出150個職缺，共十大類別，期能找到對餐飲業有熱忱的人才加入鼎泰豐。
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