鼎泰豐2021年加薪幅度3％～4％，2022年上調約6％，加上今年調薪，總計最高調薪幅度可達16％。

鼎泰豐調薪後，以外場服務人員為例，社會新鮮人起薪45,000元到48,000元，加上獎金，月所得可達5萬元起跳，料理廚師起薪55,000元至57,000元。

鼎泰豐表示，目前全台門市缺員數總共約10％，6月10日再次與台北市就業服務處合辦專案招募活動，開出150個職缺，共十大類別，期能找到對餐飲業有熱忱的人才加入鼎泰豐。