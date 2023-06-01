桃園市施作捷運綠線工程，在G07站發現清代鐵道遺構，桃園市捷運工程局「看見G07考古發掘」教育特展1日開幕，以照片、文字解說，展現4千年前的訊塘埔文化遺留、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道遺構。

桃園市副市長蘇俊賓1日觀看特展，他說，桃園車站是他從小到大活動的地方，很意外這裡保存了4千年前的訊塘埔文化的相關文物，以及清代至現代共5代歷史記憶，此次捷運局和文化局合作，並參考考古審議委員會的決議，採原物提取的部分並先行移置保護，同時蒐集施工過程中的照片與文化素材，並在特展中展出。

蘇俊賓也提到，桃園市長張善政上任第1周就召集捷運局及文化局，討論在鐵路地下化工程中，如何保留文化遺構及如何回應各界需求等進行討論，希望創造雙贏。在他指示下，將由捷運局、文化局與文化團體、文史專家、工程師，施工單位也能成為文化保存的倡議單位。

桃園火車站從清代劉銘傳時期興建桃仔園停車場開始至今，不過實質鐵道在鐵路現代化中已經消失，G07站出土的劉銘傳鐵道，是多年來首段出土的鐵道遺留，此外還發現4000年前訊塘埔文化文物。

特展展出清代劉銘傳鐵路路基、戰後時期棚架及其柱礎、日本時期磚砌軌道側溝等，蘇俊賓也說，特展還有導覽志工協助，每天下午2時帶著參觀者導覽。特展1日起在桃園軌道願景館展出，為期3個月。除軌道館入口有鐵道遺址的地貼外，也以6面牆展現文物照片、文字解說。