時序入夏，搶攻夏季餐飲商機，大地酒店6月起推出適合炎夏享用、涼爽雅致的新菜色。館內的「喜歡」西餐廳首推「花見大地夏日漫步下午茶」，將季節花果入菜並減少肉類與澱粉，打造精緻美味的全新特色茶點；另有「極品海鮮藜麥粥」等5道用料豐盛的早午餐。而知名的川湘料理「奇岩一號」同步推出梅汁螺肉捲、川味泡菜究好豬、香芒牛柳條等6道新菜及湯品「黨蔘老仙草燉雞」，多以台灣在地食材搭配善於變化的烹調方式，帶給饕客初夏的味覺盛典。

「冰心梅瑪德蓮」將台灣特色酸梅乾融入西式點心，再以俏皮滴管注入酸梅湯，頗富食趣。(北投大地酒店提供)

「花見下午茶」用色繽紛 10款鹹、甜點滿足味蕾

「喜歡」西餐廳的「花見下午茶」草地主視覺有清新感，共10款鹹、甜點滿足味蕾。(北投大地酒店提供)

「喜歡」西餐廳的「花見下午茶」以綠色草地為主視覺，呈現出彷彿在草原漫步的悠閒氣息，由 6 款鹹食揭開序幕。「花園沙拉」用色繽紛，展現清新美感，搭配手工桂花飛鳥餅乾與可食用花卉，有畫龍點睛之效；「刺蔥燻雞費南雪」以無麩質米穀粉製成，香氣明顯又健康美味；經典司康則融入楓糖及培根烘焙，搭配橄欖紅洋蔥酸奶醬展現甜鹹交錯的絕妙風味；達克瓦茲嚴選日本進口的美乃滋，製成魔鬼蛋餡料；「鮮蝦明太子起士羅勒筒」以迷你甜筒的創意造型，搭配濃郁明太子醬與彈牙鮮蝦絕配組合；微鹹甜風格的「蘆筍舒芙蕾」加上帕瑪森起司松露香醋醬，跳脫舒芙蕾只能以甜品呈現的框架，用豐富多層次口感迎來清新夏日的美好「食」光。

「喜歡」西餐廳最新研發出的5款豪華Brunch，包括牛肉花生培根漢堡、碳烤舒肥雞胸佐時蔬、極品海鮮藜麥粥、大地紅燒牛肉麵、綜合野菌義大利麵。(北投大地酒店提供)

「喜歡」西餐廳新推出的早午餐可吃到台灣國民美食「大地紅燒牛肉麵」。(北投大地酒店提供)

另外的4款甜點則是鹹點後華麗的轉身，主視覺繽紛，「洋甘菊蜂蜜花草茶凍」清爽芳香、「沐夏芒果塔」以當季新鮮芒果搭配優格、「玫瑰桑葚馬卡龍」花香迷人，綿密滋潤、「冰心梅瑪德蓮」將台灣特色酸梅乾融入西式點心，再以俏皮滴管注入酸梅湯，頗富食趣。

「奇岩一號」新菜迎夏 「黨蔘仙草燉雞」養生美味

「奇岩一號」推出梅汁螺肉捲、川味泡菜究好豬、香芒牛柳條等6道新菜及湯品，多以台灣在地食材入菜。(北投大地酒店提供)

「奇岩一號」的夏季新菜吃得到可增強免疫力的養生湯品「黨蔘老仙草燉雞」。 (北投大地酒店提供)

大地酒店內以川、湘料理聞名的「奇岩一號」因應夏季到來，設計出開胃又營養的特色料理，包括酸甜風味的「梅汁螺肉捲」、酸辣帶勁的「川味泡菜究好豬」、香麻酥脆的「麻辣蒜香骨」、香甜鮮嫩的「香芒牛柳條」、另有獨具創意的「子薑素炒蟲草花」、「十三香爆炒透抽」，還有可增強免疫力的湯品「黨蔘老仙草燉雞」。

大地酒店表示：「飯店甫榮獲『TripAdvisor Travellers' Choice』 2023年最風雲得主大獎，旅宿服務及餐飲品質都深獲旅客肯定。餐點部分我們持續推陳出新，今夏幾款新菜色，大多是使用台灣在地食材，主廚以爐火純青的絕妙手藝，將優質的節令食材巧手演繹出令人讚嘆的美味佳餚，道道創意都值得品嚐，推薦在夏日來臨之際，品味不一樣的大地。」

住房專案睡到自然醒 5款早午餐中、西統統滿足

此外，大地酒店也推出「涼夏舒眠住房專案」，即日起至8月底前，憑專案入住可享一泊一食，晚間更提供Happy Hour 2小時無限暢飲，讓旅客盡情度過開心又愜意的美好夜晚。睡到自然醒之後，專案再附贈「喜歡」西餐廳最新研發出的5款豪華Brunch，翌日早上10點30分至下午2點皆可選擇享用。

其中「牛肉花生培根漢堡」抹上鹹甜的美味花生醬，牛肉漢堡排搭配融化起士及香脆煙燻培根，超級邪惡的組合堪稱早午餐經典款。「碳烤舒肥雞胸佐時蔬」將雞胸肉用真空低溫的方式烹調，讓雞胸肉軟嫩細緻，再搭上主廚特選的季節時蔬，是道健康無負擔的輕食料理。而「極品海鮮藜麥粥」則使用蛤蠣、鮮蝦、小卷、避風塘炒蟹等綜合海鮮食材，一同放進養生的藜麥粥中，營養滿點。「大地紅燒牛肉麵」是台式川味的麵食，最具人氣的國民美食，在炎熱的夏天依舊讓人食慾大開。主廚更貼心設計出「綜合野菌義大利麵」，烤過的菇類口感豐富多汁、香氣清新愉悅，讓茹素者也能有好選擇。Brunch內容除了主菜外，還提供每人1杯嚴選氣泡酒，另有手工麵包、木盆生菜溫沙拉、主廚特製甜點及飲料，一路飽到晚餐都沒問題。即使沒有住宿，想吃的民眾也可直接在指定時間內選擇Brunch的餐點，每位售價880元加1成。

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