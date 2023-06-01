波音公司正在積極推銷全新升級的4代戰機F-15EX「鷹2式」，並曾經保證它的單價不會超過8千萬美元，以此說服美國空軍購買。但是最近波音公司的高級主管在話語中迴避了這個承諾，強調「只有第1批次的F-15EX 適用8千萬美元」

防衛快報(Breaking Defense)報導，負責 F-15項目的波音副總裁庫馬爾 (Prat Kumar)最近被問到F-15EX的價格，他說：「讓我強調重點，第1批次的保證單是8千萬美元。」言下之意是，第2、第3生產批次的價格就會出現變動。

然而，波音公司國防、太空和安全部門的首席營運長帕克(Steve Parker)在去年的說法並非如此，去年7月，帕克曾經說：「儘管有通膨的壓力，接下來兩個批次的F-15EX ，單價都不到 8000 萬美元。我保障，當合約出來時，各位可以核對數字。」

帕克當時這樣說，主要是了爭取美國空軍的訂單。因為美國空軍曾經預計，到2025財年時，F-15EX的單價可能高達1.06 億美元，這就逼近了F-35的價格，因此波音再怎樣都必須把F-15EX的報價訂低一點，直到合約確定。

事實上，F-15EX 的第1批次也沒有達到「低於8000 萬美元」的承諾，根據防衛內幕(Inside Defense)的一份報告，美國空軍和波音公司所訂的合約，第1批次的F-15EX 是8050萬美元。

而且，美國空軍的採購買也不如預期，從最初的 144架減少到 80 架，無法替代現役的F-15C。之到2024 財年的預算申請中，又補上了24架，總算達到104架的基本水準。

波音期望在生產流程上做出改革，以自動化和數位工程來加快生產效率。據波音公司的說法「有助於使F-15EX在組裝過程中，如同樂高積木一樣方便」。新的生產技術可以降低缺陷，並確保更高的精度。