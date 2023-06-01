「鼎立」集團負責人秦庠鈺涉吸金136億元遭判刑11年定讞，法務部行政執行署桃園分署發現，鼎立旗下1間公司欠稅6209萬元，秦庠鈺先前僅歸還1493萬元後潛逃。桃園分署為此扣押秦庠鈺債權，並出售股票將積欠稅款全額徵起。

桃園分署指出，鼎立1間子公司欠繳2009年至2013年營業稅、營利事業所得稅暨罰鍰共6209萬元，桃園分署分析該公司交易明細，發現與鼎立集團業務密切，且秦男有使用該公司存款做其他投資，傳訊多名員工，並檢視相關刑案判決，確認秦男實質掌控該公司金流，卻未繳交欠款。桃園分署在2015年向桃園地方法院聲請管收秦男，當時法官裁准秦男提出200萬供擔保即免予管收。雖未管收成功，秦男決定採分期繳款方式，不過潛逃出境後就中斷，僅繳交1493萬元。

桃園分署說，秦男2018年因持偽造護照入境泰國遭逮捕入獄，2020年9月，因泰皇慶生大赦而出獄，隨即被遣返回台服刑。桃園分署多次赴台北監獄促其再提出清償方案，數度協商後，秦男才鬆口，並表示願意提供其對第三人之債權給桃園分署執行。桃園分署向法院調閱卷宗，才確認債權為真。

不過桃園分署詢問該民眾，該民眾起初否認債權，因此由國稅局向其提起訴訟，1審開庭後，民眾才同意變賣股票。因為避免鉅額交易影響股價，還分3次委賣股票，共得到4716萬元，將秦庠鈺所有欠稅等清償完畢。