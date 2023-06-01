許多人都不希望另一半瞞著自己偷吃。一位未經人事的男大生表示，近日他到女友租屋處一起吃消夜，女友洗澡時，他發現化妝品中藏著一盒保險套，瞬間覺得生氣又難過、哭了出來，懷疑自己戴了頂綠帽，沒想到攤牌後竟是女友的開戰準備，當晚就讓他直接「登大人」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時眼尖的他看到女友瓶瓶罐罐的化妝品中，藏著一盒沒看過的藍色盒子，不過卻沒有多作聲張，直到女友先去洗澡，他才拿起盒子仔細端詳，就這樣發現藍色盒子內含3個保險套；當下原PO感到生氣、難過，但也好奇女友什麼時候開始出軌、偷吃對象難道是前男友？「感到崩潰的我，眼淚緩緩地流了出來」。

原PO提到，後來他漸漸恢復冷靜，等待女友洗完澡後，直接拿著保險套盒攤牌詢問「這是什麼？」、「妳為什麼會有保險套？」、「妳買保險套做什麼？」，女友卻是一臉平靜，未多作狡辯或找藉口，表示保險套是早上買的，「蛤，保險套不就只有一個功能嗎？」接著解開浴巾、露出底下內衣和內褲，讓完全沒想過這個可能性的原PO有了初體驗，「然後昨晚就把那盒用完了」。

對此，許多網友紛紛回應，「這不是我要看的結局」、「她包容了你的幼稚跟不信任，真的覺得你要好好珍惜她欸」、「這是假哭訴，真炫耀文吧？」、「結局神反轉」。