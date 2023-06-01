深海閻王在臉書沮喪發文，警方獲報趕緊找人。（翻攝畫面）

曾被台北市里長朱雪璋比武設局、弄斷腳筋，綽號「深海閻王」的王姓男子，今天突然在臉書貼文指出：「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關，再見了。」語帶沮喪讓親友十分擔心，親友傍晚趕緊向到北市警中山分局中山二派出所報案協尋。

「深海閻王」王姓男子在2021年4月，擔任國小課後才藝柔道班教練時，被控強拉國小女童，將女童放在自己雙腿上，再強吻臉頰、嘴唇，還不斷用手撫摸，恐嚇女童不可告訴別人，否則要打她，女童回家告訴媽媽，全案東窗事發。調查期間，王男否認犯罪，辯稱是「半開玩笑」，台灣高等法院認為王說謊，上個月依強制猥褻罪判有期徒刑1年6月，仍可上訴。

不知是否官司的影響，或是其他原因，王姓男子下午疑似心情鬱悶低落，在臉書發文寫道，「我知道我的無心之舉，常常會讓人不開心，即使無心的過失都會照成傷害，但我不想讓身邊的人再為我受傷，謝謝。」

他說，「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關，我可以被侮辱，被欺負，但是沒辦法被冤枉。對不起我愛的所有人們，希望你們過的幸福。再見了。」他還強調，身爲柔術家，離開的時候也希望是體面的穿上白色道服。

朋友看到貼文，急忙留言要他：「冷靜，別衝動！」並立刻至中山二派出所請警方協尋。警方表示，受理報案後，刻正透過手機、監視器等緊急方式，動員尋找王姓男子。

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