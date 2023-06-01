歐洲聯盟執行委員會就聊天機器人ChatGPT和Bard等生成式AI工具的使用，對職員訂出指導方針，要求須有相關內容恐不正確或帶有偏見的意識，且公文絕不複製貼上AI生成作品。

歐洲新聞網站politico.eu報導，這項文件的序言指出，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）此舉意在「幫助職員針對線上可取得的生成式人工智慧（AI）工具的風險和限制進行評估，並就委員會工作的執行訂出安全使用條件」。

生成式AI是機器根據關鍵提示詞而創造文本或影像等新內容的工具。

政治新聞機構Politico取得這份於5月24日提出的4頁文件中概述生成式AI的功能，並且訂定5項主要規則建議委員會職員使用這類工具時據以遵守。

這些規則包括：使用生成式AI工具時不揭露不屬於公共領域的資訊；要有AI回應可能不正確或帶有偏見的意識；思考AI是否可能違反智慧財產權；公文絕不複製貼上AI生成的作品；至關重要而且具時間敏感性的流程避免運用AI工具。