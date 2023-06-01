根據六都地政局最新公布5月建物買賣移轉棟數顯示，與4月相較，新北、桃園均成長4成，台北、台中、高雄也有約3成成長；與房市景氣在多頭末端、開始轉差的去年同期相較，六都則普遍年減3～17％，除了台南市以外，其餘五都5月買賣移轉棟數均為今年以來單月最高。

房仲業者指出，5月工作天數高達23天，比起4月的17天多出逾3成，加上政策衝擊淡化，房市回歸供需基本面，加上如新北的新莊、三重、汐止，以及台中三大屯區等地交屋潮湧現，使得5月買賣移轉量能大增。雖然下半年總統大選、全球經濟放緩等因素仍影響房市，不過自住及長期置產需求穩固，通膨壓力下民眾對於抗通膨的房地產信心回升，仍有助支撐交易量穩定。

累計前五月六都買賣移轉8.7萬棟、年減21％，為2019年以來五年同期最低量，不過衰退幅度已有所收歛，除了南二都的台南及高雄年減幅分別僅15％、18％外，其餘中北部四都衰退幅度都在2成以上。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年4月疫情逐漸開始蔓延，5月後建物買賣移轉棟數開始轉弱，去年同期基期逐漸下滑，預料今年後續的移轉棟數年增率有機會開始持平或轉正，目前整體房市自用當道，購屋人理性購屋，短期房市交易量難有大幅變動。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，下半年經濟前景仍需保守看待，意購屋的民眾期待房價走跌，近期台股大漲、通膨預期下，賣方轉趨樂觀看待後市，買賣雙方價格認知差距未見縮小，房市量能難以放大。