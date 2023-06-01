消防局救災救護指揮中心模擬接獲報案後，迅速派遣各式救援車輛船艇7輛及人員20餘名出動救援。(圖／金門縣消防局提供)

夏季防汛期到來，為提升水域安全及避免民眾溺水意外發生，金門縣消防局第一大隊特別於莒光湖辦理聯合水域救援組合演練，模擬岸際救生、水上救生及水下搜索作業，並結合大隊指揮體系等方式，進行各式救援演練，共計出動各式救援車輛船艇7輛及職義消20餘人參演，演練過程逼真確實，一度引起路過民眾圍觀。

消防局說明，本次演練模擬4名學生相繼於莒光湖溺水，1名於靠近岸邊約10公尺處溺水，另2名在湖中央載浮載沉，最後1名則是沉入湖底不見蹤影。消防局救災救護指揮中心接獲報案後，迅速派遣第一大隊、金城分隊、金寧分隊及烈嶼分隊各式救援車輛船艇7輛及人員20餘名出勤，並通知義消單位協助救援，由初期指揮官指揮岸際及湖面的救溺工作，隨後，大隊指揮官率大隊幕僚抵達現場，現場指揮權轉移至大隊指揮官，啟動大隊指揮體系，提供安全、情報等幕僚工作，並進行水下搜索作業。

消防人員操作「拋繩袋」，先是使用拋繩袋對接近岸際的第1名溺者以「側拋」方式進行救援。(圖／金門縣消防局提供)

消防局指出，此次演練以岸際救生、水上救生以及水下搜索作業為主軸。岸際救生部分，消防人員操作「拋繩袋」及「活餌救援」，先是使用拋繩袋對接近岸際的第1名溺者以「側拋」方式進行救援，接著使用繩索鉤住救援人員救生衣上的活餌鉤，再以攻擊式泳姿接近第2名溺者將其救回。

水上救生則是以IRB（充氣式橡皮艇），透過消防人員精準的操控船體，以安全和快捷的接近第3名溺者並將其救援上艇。為找尋最後1名已沉入水底的溺者，大隊指揮官下令啟動「潛水救援工作」，並依據現場目擊者描述、水域特性及天氣狀況等各項因素指揮救援人員進行「浮球定標」，以縮小搜索範圍後，再由潛水人員潛至水下搜救，搭配岸上及水上同步指揮監控，順利將最後1名溺水民眾救起，並由救護車送醫治療，演練過程逼真確實。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇特別感謝義消人員參與協助演練，並呼籲夏季水域高峰期間，請民眾提高水域安全概念，選擇合法水域活動，熟記「救溺五步-叫、叫、伸、拋、划」，遵守「防溺十招」，做好防溺安全措施，以減少溺水意外的發生。