故宮北院香包DIY活動，以故宮藏品〈清馬負圖畫虎圖〉為素材，創造故宮限定版香包。（國立故宮博物院提供）

初夏六月，暑氣漸盛，故宮南北院配合端午節應景推出香包、五毒扇等手作體驗活動，搭配室內看展、聆賞夏日爵士音樂，歡迎民眾「藝」起慶端午！

端午習俗以懸掛菖蒲、艾草、佩戴香包等方式驅邪避毒，北部院區6月22日、23日，於正館B1大廳舉辦香包DIY活動，由鹿府文創劉阡于老師，帶領民眾製作故宮限定版「畫虎圖」香包。6月2日中午12時開放線上報名。

呼應「驅五毒」傳統習俗，6月22日於北部院區正館B1兒藝中心，推出五毒扇DIY。活動不限年齡、不須事先報名，憑當日門票即可免費兌換材料。民眾可運用「五毒」圖案印章，創造充滿藝術感的五毒扇。

端午4天連假，故宮南院當期特展「包羅萬象－院藏亞洲織品展」，展出〈清乾隆銅胎畫琺瑯包袱紋蓋罐〉及〈清嘉慶粉彩番蓮紋包袱式瓶〉，瓶身包袱巾繫結紋飾精緻典雅，「包袱」與「包福」諧音，蘊含幸福寓意，祝福民眾福氣滿滿！24日下午2時於兒創教室，有「幸虎（福）相伴」香包體驗活動。

6月24日下午3時於1樓大廳，南院邀請「川樂團」以低音提琴、鋼琴、薩克斯風、鼓及鐵琴等樂器，共譜夏日悠揚的爵士樂章。25日下午2時於集賢廳，則邀請廖建智老師分享「談明代文人茶寮與養生之道」。