民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。媒體人黃揚明今(1日)發文提到，過去曾發生更悲傷的案例，也是民進黨正妹黨工，而且還是「小英女孩」，但加害者放話稱是仙人跳，某綠營大老也透過管道施壓女方希望別再追究。後來證實加害者車禍身亡，她喊「老天真的開眼了！」黃揚明直嘆多數人選擇人情世故，而非選擇價值正義。

針對遭許嘉恬冷處理的前黨工被性騷事件，黃揚明表示，哀傷的是受害者在寫下控訴文之前，還曾透過管道向現在的黨中央人士反映她去年碰到的遭遇，但該管道最後也無疾而終，她才會寫出血淚控訴。副祕書長許嘉恬已請辭、有人要林飛帆退選，其實都無法讓受害者的身心復原，傷害已經造成。呼籲民進黨中央還是要把整起事件調查清楚，包括哪些人知情卻吃案？加害者的人脈是吃案主因？加害者、許嘉恬、林飛帆等人身為黨員，處置失當是否該移送黨紀處分？

「另外，我還要說個更哀傷的故事，正妹黨工案件。」黃揚明提到，當事人在司法判決出爐後，曾自己在臉書上寫出她的身份就是「小英女孩」之一，相關連結已經到處瘋傳，就不再貼。當時黃曾徵詢同意後親自前往採訪她，採訪的過程中她數度落淚，每次她回憶受害的過程都是一種折磨，但是司法沒有給她應有的正義，她因這創傷罹患恐慌症，不再有朝氣，像是變成另一個人。

黃揚明指出，在司法審理過程中，加害者不斷透過管道放話稱是被害者仙人跳，而某綠營大老也透過各種管道施壓女方希望她別再追究，但受害者堅持到了最後。直到判決定讞後，她傳了這樣的訊息給黃：「我就是拚了一死，也一定要牠們陪葬！」那種心中的恨，誰能同理？就在去年5月，受害人得知加害者已因車禍意外身亡數月，希望黃幫忙查證，黃告知查證結果後，對方回了一句：「老天真的開眼了！」

黃揚明直言，這樣的案例在我們的社會中隨處可見，仍層出不窮，在政壇有靠山的，就算做了壞事，也還是比較大聲。他感嘆「多數人選擇人情世故，而非選擇價值正義！」

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