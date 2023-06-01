桃園市刊《桃園誌》全新改版。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市刊《桃園誌》2015年7月創刊以來，已發行91期，邁入百期之際全面改版，邀請金鼎獎雜誌獎製作團隊「在想創意」操刀，除有嶄新識別LOGO，也縮小尺寸方便攜帶，內容在訴說城市故事外，更增加漫畫、創建IG，還規畫和Podcast節目合作，讓閱讀更多元。

桃園市刊《桃園誌》全新改版，邀請金鼎獎雜誌獎製作團隊「在想創意」操刀，述說桃園城市大小事。（蔡依珍攝）

桃園市刊《桃園誌》全新改版。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市刊《桃園誌》全新改版。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

全新改版的《桃園誌》邀請「在想創意」執行企畫製作，在想團隊由一群熱血活潑的年輕創作者組成，主編陳昱青是元智大學校友，市府希望透過桃園誌改版，讓青年發揮創意，與市府共同討論執行，用不同觀點呈現桃園的活力與多元特性。

改版首刊92期以「再說，在說」為題，象徵「土地再說，人們在說」的核心思維，延續與持續探尋城市個性與地方故事，並以繽紛色彩及活潑版型的設計形塑視覺風格，改版也將微幅縮小市刊尺寸，提高方便攜帶性，也增加頁數，維持原有紙質保有讀者觸摸手感。

《桃園誌》也成立全新單元「話畫」，由新銳漫畫家Wang dashia操刀，以漫畫風格打造流行卻不俗套的日常小劇場，描繪出既現實也魔幻的桃園生活樣貌，讓《桃園誌》增添輕鬆和幽默。

除注入嶄新單元能量，改版也加入多媒體行銷，包括創建《桃園誌》IG帳號和專屬的官方網站，刊出每期文章並露出精選單元影音，未來也規畫與Podcast節目合作，讓桃園故事有更多媒體合作的創意，讓各界看到更多充滿魅力及精彩的桃園。

92期以街訪形式的特別企劃作為啟程，帶領讀者走入桃園的生活現場；封面故事以三個切角的「說」，帶來桃園發展更多的可能性；改版號也用桃園景色形成明信片，隨刊附贈讀者，藉由視覺到手感的多元體驗探索桃園。

92期起改採雙月刊方式，每期印製3萬本，即日起可前往桃園市逾百處藝文據點、咖啡廳、書店索取或試閱，並同步上架電子書。