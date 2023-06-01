「三杯杏鮑菇粽」連續3年榮獲媒體評比得獎名粽，2019年更抱走飯店組素粽冠軍，單顆售價260元。（老爺酒店集團提供）

端午節將屆，粽子向來是端午節不可或缺的味覺記憶，台北老爺結合傳統與創新，推出「珍饌金粽」6款粽子，集結多款歷年來獲獎的名粽陪民眾歡度佳節，包括「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」、「咖哩起司和牛粽」和「紫薯豆沙粽」等，6月8日前單顆預購享9折優惠。而預購套裝禮組可享82折起早鳥優惠。

經典，總是值得再三回味。台北老爺精選歷年媒體評比得獎名粽，每一款都堪稱「粽」望所歸。其中「三杯杏鮑菇粽」連3年獲獎，還一舉抱走飯店組素粽冠軍；主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理而成，入口時菇肉肥厚滑嫩，搭配口感黏彈之糯米，風味絕佳。

「人蔘花雕雞粽」每粒米皆充分吸收酒香精華，香氣濃郁，單顆售價360元。。（老爺酒店集團提供）

屢獲多次得獎肯定的「人蔘花雕雞粽」嚴選長糯米與花雕酒浸泡30小時，再與人蔘、土雞腿及多款滋補中藥材製成，撥開粽葉後濃郁香氣逼人，因為加入人蔘及多款中藥材，適合注重養生的族群。曾榮獲媒體評比創意組亞軍的「咖哩起司和牛粽」，把溫醇的和風洋食好滋味包裹在粽子裡，內餡是以嚴選和牛臉頰部位與起司相互加乘，搭配徹底融入咖哩炒香的糯米，迸出截然不同新鮮感。

「松子紫米地瓜粽」軟糯入味口感好，老少咸宜，單顆售價240元。（老爺酒店集團提供）

顏色吸睛的「紫薯豆沙粽」，紫地瓜可攝取到膳食纖維，單顆售價220元。（老爺酒店集團提供）

此外，台北老爺今年也有充滿新意與心意的特色粽，包含去年推出大受好評的「松子紫米地瓜粽」，滿足現代人追求營養健康的需求。特選金山紅肉地瓜磨成泥狀後加入老薑汁、黑糖提味，並拌成餡料，外層則選用養生紫米、松子、桂圓等食材，口感軟糯帶有粽葉及桂圓香，老少咸宜。而具備鮮豔色彩的「紫薯豆沙粽」，其內餡是以自製的綠豆仁打成泥狀，口感鬆軟綿密，配上紫地瓜的外皮顏色，強烈的視覺感頗為吸睛，適合喜愛美食又講究天然健康的民眾享用。

「古早味鮑魚豬肉粽」包入九孔鮑、鹽滷五花肉、菜脯、蝦米、香菇、栗子跟鹹鴨蛋黃，單顆售價420元。（老爺酒店集團提供）

另一款「古早味鮑魚豬肉粽」，嚴選肉質Q彈九孔鮑以及鹽滷熬製的五花肉作為雙主角，加入台式靈魂油蔥酥，以及菜脯、蝦米、香菇、栗子跟鹹鴨蛋黃，與爆炒過的糯米製成Q軟粽子，豪華澎拜的用料展現多層次風味。

為了滿足民眾不同需求，台北老爺「珍饌金粽」推出3款套裝禮組選擇，還備有保溫袋，送禮自用兩相宜。6月8日前訂購可享早鳥優惠，單顆預購享9折優惠；預購「五福」、「八巧」、「吉祥」禮組則享82折起優惠價，須提前3日預訂。單筆購滿35000元以上可享台北市地區免費配送。