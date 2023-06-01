桃園國際機場因應旅客量增加，今起陸續增加聯外客運巴士20班次，包括大有巴士1960（往台北）新增1班、1962（往板橋）新增4班、1968 （往新店）新增3班不定時加班車，國光客運自6月5日起也將增加1840（往松機）1班、1841（往南崁）1班、1819（往台北）10班，歡迎旅客多加利用。

桃機公司表示，桃園機場今年首季客運量為654萬6250人次，約為疫情前2019年的54％，因應旅客疏運需求，自解封以來，桃機根據旅運量及航班恢復情形，多次邀集主管機關及大眾運輸業者召開會議，協調大眾運輸復駛規劃，並請客運巴士業者及機場捷運研議加開班次。

目前聯外客運巴士班次已恢復至疫情前平日39％及假日35％，未來將持續視旅客人數及大眾運輸搭乘率滾動檢討現行班次。

機場捷運普通車則已恢復疫情前班距，直達車維持尖峰15分鐘1班、離峰30分鐘1班，預計今年8月初將恢復疫情前班距全時段15分鐘1班。

為服務清晨及深夜進出機場旅客需求，桃機公司協調客運巴士調整首末班車時間，其中國光客運1840（往松機）末班車由20：40延長至22：40、1841（往南崁）末班車由22：30延長至23：10、1819（往台北）首班車由05：20提早至04：30、末班車由01：20延長至02：10，滿足旅客及機場員工於離峰時間疏運需求。

桃機公司指出，因當前客運駕駛員招募不易，加上紅眼航班尚未完全恢復，旅客需求有限，聯外交通尚無法完全恢復至疫情前營運能量，機場公司將持續協調大眾運輸業者根據航班及旅客人次，調整至等比例復駛率。桃園機場客運巴士時刻表可參考官方網站（https://www.taoyuan-airport.com/transportation）聯外交通資訊。