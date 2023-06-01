新北市深坑區農會近期舉辦「112年度栗子南瓜品質比賽」，該賽事近年已成為地方重要農產，今年首度擴大4區（深坑、新店、石碇、平溪）辦理。（蔡雯如攝）

新北市深坑區農會近期舉辦「112年度栗子南瓜品質比賽」，今年比賽首度由深坑區擴大辦理至新店區、石碇區、平溪區，有60組南瓜參賽，經過激烈角逐，農友林城多年來不斷改良種植方式，今年順利種出比以往更大更綿密的南瓜，順利奪冠，也獲得6000元深坑區農會超市提貨券，他也將代表深坑農會參與今年度的全國大南瓜比賽品質南瓜組競賽。

深坑農會指出，深坑地勢多丘陵，四周山川相繆，氣候溫暖多雨，土壤鬆軟，適合栽培各種農作物，深坑有豆腐、綠竹筍、黑豬肉、包種茶外，近年也推動「栗子南瓜」成為地方重要農產，栗子南瓜比賽2020年辦理至今，已成為地方指標賽事，今年首度擴大4區（深坑、新店、石碇、平溪）辦理。

深坑農會表示，今年邀請桃園區農業改良場、淡水區農會、行政院農業委員會田媽媽輔導委員及新北市政府擔任評審，針對栗子南瓜重量、整齊度、外觀、果肉色澤、風味、甜度等評比。

奪得冠軍的林城表示，他國中開始務農，近年配合農會推廣，他也學習種植栗子南瓜，憑藉著多年的經驗累積，學習改良種植方法，一路獲得亞軍、季軍，今年首度獲得冠軍。林城也透露得獎秘訣，他表示，要種出品質好的栗子南瓜要確保水分充足，讓南瓜長出健康的根系，針對病蟲害部分，須透過南瓜套袋，用物理方式隔絕病蟲害，保持外觀完整性和果肉色澤。

桃改場研究員劉廣泉說，今年2到4月氣候穩定，栗子南瓜外觀漂亮、大小一致，整體品質都達水準以上，冠軍南瓜在各方面也達標準，口感綿密，像極了加了牛奶的南瓜濃湯，奶香味十足，因此高分奪冠。

深坑區農會總幹事黃土水說，栗子南瓜擁有獨特香氣，還含有豐富營養素，更有大量膳食纖維，透過比賽，農友可以進行技術交流，分享栗子南瓜栽培管理技術，進而提升南瓜品質，建立產業價值，而勝出農友也將代表新北參加全國大南瓜比賽品質南瓜組競賽，提高栗子南瓜在全國的知名度。

農業局長李玟表示，新北市正值栗子南瓜產季，口感鬆軟香甜營養價值高，有興趣民眾可至農會超市選購當季新鮮栗子南瓜，亦可關注深坑區農會超市粉絲專頁（https://www.facebook.com/sncis.frm/?locale=zh_TW），鎖定各檔期推出的優質農漁產品。