美國對台灣5億美元軍援，首批肩射式「刺針防空飛彈」已祕密運抵台灣。前海軍上校黃征輝認為，刺針飛彈「深夜抵台」、「祕密交付」，交個刺針飛彈有這麼嚴肅嗎？他認為，這種認知戰，可能是在故弄玄虛。

黃征輝1日在中天新聞《Cti Talk-黃征輝》節目中表示，媒體的標題稱「深夜抵台」、「祕密交付」，交個刺針飛彈有這麼嚴肅嗎？他認為，這種認知戰，可能是在故弄玄虛。稱美國願意為台灣的民主自由違法犯紀，深夜偷偷摸摸送過來，而且美國並沒有宣布這件事情。像美國支援烏克蘭38次，每一次都公開宣布給了什麼東西。

針對此次刺針飛彈來台，黃征輝指出，美國沒有講、台灣國防部也沒有證實，這兩點搭配起來就讓人覺得，這又不是核彈，也不是創舉。我們在1996年5月已經買了456枚，8月又買了1299枚，通通都是復仇者車載式。因肩射式刺針飛彈很容易變成恐怖分子使用，所以通常不是跟美方很好，就不會賣。

黃征輝點出，這一次美方是撥給肩射式「刺針防空飛彈」，但是2020年3月國防部的採購，海軍、陸軍各買了250枚肩射式，所以這個裝備並不是創舉、突破，有什麼了不得，需要偷偷摸摸的。