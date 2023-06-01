高雄某健身房疑似惡性倒閉，逾百名客戶成為受害者，甚至還積欠員工及教練薪資，粗估受害金額超過100萬，且該名負責人並非初犯，高雄地方法院已查封該健身房，高市議員黃捷1日召集高市府相關局處及受害者們開會，希望為大家爭取消費權益並討回員工薪資。

黃捷表示，她接獲超過140位受害者控訴，高雄某健身房負責人涉嫌惡性倒閉，不但申請退費的電話未接、訊息不讀不回，還積欠員工及教練薪資，甚至連房租也好幾個月沒繳納，粗估受害金額超過100萬，館內現在已到處都是高雄地方法院查封的封條。

黃捷指出，據她了解，該負責人已非初犯，先前經營另外2間健身房，也是用相同手法，先和無辜的會員簽約收款，隨後找理由無預警倒閉。因此，她特別召集高市府消保室、運發局及受害者們開會，要幫大家爭取消費權益、討回退費，另外，她也要求勞工局協助員工及教練安排勞資調解，拿回應得的薪資，並向經發局了解該業者相關的審查及登記，避免此慣犯再誆騙更多受害者。