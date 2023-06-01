台灣運彩xT1聯盟2022-23球季年度頒獎典禮於1日傍晚5點登場，將陸續公布年度數據王、年度第六人、年度人氣球星、年度進步獎、中信產險年度防守球員、年度第一隊、年度防守第一隊、年度教練、SONY年度新人、年度最佳主場、年度經理人、年度金哨獎、傑克丹尼年度最佳外援及年度最有價值球員，新北中信特攻是最大贏家，包括數據獎及年度獎項，獲得了超過10個獎項，包括年度教練李逸驊，年度最有價值球員和人氣球星阿巴西，年度進步獎謝亞軒，以及帶走年度抄截王與助攻王、年度防守球員跟年度第一隊、防守第一隊的林韋翰。

對於包辦眾多獎項，林韋翰表示：「辛苦一整季爭取到兩個數據獎項是美好回憶，希望下個球季可以再證明自己的能力。也感謝球隊有很好體系，讓我打得更自由自在，也幫助球隊拿到總冠軍。整個球季下來，球隊一直往正確的方式、方向走，還有很多要修正，希望下季可以爭取2連霸。」

獲得年度進步獎的謝亞軒則說，當初進入聯盟聽到不少批評，曾經陷入過低潮，自己在這個球季進步最多的就是心態，可以在面對比賽時放下得失心，好好地在場上奮鬥，今年7月底和球隊合約到期，謝亞軒表示球技也才剛結束沒多久，就先放空休息一下，再來慢慢做決定，但自己肯定很享受在新北中信特攻打球的時光，球團經營理念及球風都是很接近他的想法，此外自己也第一次入選中華隊，期待從其他好手身上學到東西，能在場上再有突破。

帶走人氣球星跟年度最有價值球員的阿巴西則說：「真的很興奮、很開心能拿到獎，想要跟中信大家庭、所有隊友、支持者分享，沒有他們沒有獎。」阿巴西也說，從高中開始打球時還沒想說沒想做到這麼遠，感謝一路培養他的前輩，他會繼續再精進自己，下個賽季能再拿出更好的表現。