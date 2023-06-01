桃園青埔去年底在實價登錄爆出每坪逾75萬元的新高價，雖然地政局發現後下架開罰3萬，但也引發業者賺得免費廣告疑慮，政府挨批淪炒房打手，地政局推出「TAOYUAN實價申報，安心回報」，以簡訊通知民眾申報資訊，雙重確認，避免受罰，也盼能防堵不實。

地政局指出，實價登錄新制上路後，要在買賣登記案件送件時，由買賣雙方併同申報，申報時如發生錯誤情況，民眾將面臨3萬至15萬元罰鍰，統計也發現，申報錯誤樣態以「價格誤植」為大宗，為避免因買賣雙方一時疏忽導致裁罰情形發生，桃園市特別針對已送買賣登記案件推出「TAOYUAN實價申報，安心回報」政策。

地政局指出，買賣登記案件送件後，地政局會在第一時間發送簡訊通知，買賣雙方及代理人接到簡訊通知後，務必再次確認申報資料，如發現有申報錯誤情形，立即請任一地政事務所協助更正申報交易資訊，因貼心服務是以「手機號碼」簡訊通知，請民眾申報實價登錄時，務必填寫手機號碼。

地政局長蔡金鐘指出，實價登錄目的是為提供更「即時」、「透明」、「正確」的不動產交易資訊，減少交易糾紛，健全不動產交易市場。由於實價登錄錯誤的裁罰金額最低3萬起跳，希望透過地政局簡訊通知服務，及時告知買賣雙方申報資訊，避免因一時疏忽造成申報錯誤，導致荷包損失，預售屋實價登錄申報也將一併提供簡訊服務。

地政局也分析，實價登錄申報錯誤原因，以價格資訊未依買賣契約書填寫、建物面積登打錯誤、車位資訊遺漏申報等為主，去年申報錯誤有14件、共裁罰42萬元。