2022年2月24日，烏克蘭因遭遇俄羅斯入侵，烏克蘭國家交響樂團被迫停止樂音，儘管在當年4月即恢復排練和表演，藉以音樂撫慰民心。但為確保每個人都能容納於廳院地底的防空洞，於基輔李森科圓柱大廳的每場演出限制150人以下。當警報響起時，樂團依然持續為避難所的聽眾演奏，直至恢復平靜和安全。如今，2023年，烏克蘭國家交響樂團即將把這份凝聚的力量帶到台灣，守護與發揚烏克蘭音樂文化。

烏克蘭國家交響樂團於1918年11月由烏克蘭部長議會決策創立，其卓越超群的演奏實力，譽為東歐首屈一指的交響樂團。風格廣泛以演奏富有民族精神的烏克蘭傳統曲目而聞名，其中亦不乏國際著名古典樂曲，憑藉溫暖且豐富的詮釋驚豔國際樂壇。

自1993年以來，烏克蘭國家交響樂團已發行逾上百張的錄製專輯，屢獲國際獎項肯定。像是2005年以演奏西爾維斯特洛夫的《拉里莎安魂曲》，榮獲第47屆葛萊美獎提名，英國BBC音樂雜誌更賦予此專輯極高評價：「整張專輯的演奏能量拿捏地恰到好處，逼近國際主流樂團的深厚實力。」

烏克蘭國家交響樂團將為台灣聽眾帶來兩套曲目，其中更特別選曲烏克蘭作曲家的創作，展現獨特韌性的烏克蘭音樂文化。一套是烏克蘭作曲家馬克西姆．別列佐夫斯基的G大調第二號交響曲，貝多芬的第四號鋼琴協奏曲，以及西貝流士的第一號交響曲。

另一套曲目則是蕭邦的第一號鋼琴協奏曲，李斯特以烏克蘭民族英雄馬澤帕為靈感譜寫的《馬澤帕》交響詩，以及烏克蘭作曲家－里亞托申斯基的交響敘事曲《格拉奇娜》。

此次音樂會將由多次帶領烏克蘭國家交響樂團奪得獎項的首席指揮佛洛迪米爾．希連科（Volodymyr Sirenko）引領樂團詮釋演出，攜手魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍鋼琴家安東尼．貝里舍夫斯基（Antonii Baryshevskyi），擔任本場音樂會協奏曲演奏。將於9月11日至13日在北中南巡演。