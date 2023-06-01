陸委會之前承諾，將修改《兩岸人民關係條例》，為兩岸同婚合法化創造條件。不過，陸委會發言人詹志宏今天在例行記者會中坦言，現階段真的是不適合提出修法，但是願意協助個案在入境上提供便利措施。

本報記者提問，根據中央社2019年5月23日的報導，「同婚專法明天上路，但是依現行機制，兩岸同性伴侶仍無法登記。陸委會副主委陳明祺今天坦言，由於專法上周才通過，兩岸同婚配套現在才能研擬，雖無時間表，但確信不會曠日費時。」

另外，陸委會在民國110年12月5日也發佈了新聞稿，現在還掛在官網上面，新聞稿標題叫做《為符合現行跨境民事事件選法規則潮流，強化性別平權與兒童權利保護，陸委會修正兩岸條例民事章選法規定》。

新聞稿最後一段提到，「有關兩岸同性伴侶之入境事由，面談程序及其他強化管理事項，後續所涉及的相關法令以及行政配套措施，政府各有機關已召開多次會議協商，請國人及社會安心。」

本報記者提問，當時陸委會提到，《兩岸人民關係條例》30年沒有修法，民事法條在現在的台灣公序良俗看來已經不合時宜，所以陸委會要修法，其中更承認有必要保障兩岸同婚，避免造成差異化歧視。既然這是2年前陸委會表態要去努力做的事情，現在修法進度究竟到了哪裡？陸委會當初的承諾不會曠日費時，什麼時候可以兌現？

詹志宏對此回應，前2周的陸委會記者會，關於兩岸同婚的議題經《中國時報》等媒體報導後，有一些相關的團體人士到陸委會來直接溝通，「我們有跟他們詳細的說明，最近以來我們做的努力以及我們碰到哪些障礙。我們要表達的意思就是說，這麼多年來，政府跟相關團體一起努力，我們才有辦法進到這一步。」

詹志宏表示，「總之，我們上個禮拜有跟相關的團體和人士，表達了現階段真的是不適合提出修法，但是我們陸委會願意再跟相關的機關，現階段在這些個案的入境便利上提供相關措施，我們會努力來協調相關人士的關切。」

詹志宏表示，陸委會希望，同性伴侶的所有權益，能夠逐步在台灣的法制上逐步推動，而不要因為受到不同意見的人的一些干擾或者反對，而受到阻礙或停頓。