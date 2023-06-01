為推動台立雙邊在數位領域的合作，數位部督導行政法人資安院與立陶宛經濟創新部創新局，於今（1）日下午視訊簽署數位合作備忘錄（MOU）。這是台立雙方首次以數位簽章共同簽署的合作備忘錄，將共同強化民主社會的數位韌性，為了強化雙方協力，也納入了數位人才交流及深化數位領域合作等議題。

數位部長唐鳳致詞時表示，1月出訪立陶宛時，曾與立國經濟創新部長阿爾莫奈特就衛星科技、資通安全、數據公益、數位服務及金融科技等多項議題廣泛交換意見，並見證台立雙方簽署「數位韌性」合作意向書，承諾共同培育數位產業人才，促進公民社會對抗線上危害的能力。

唐鳳說，今天更進一步促成台立雙方簽署數位合作備忘錄，將共同強化民主社會的數位韌性，為了強化雙方協力，也納入了數位人才交流及深化數位領域合作等議題。

唐鳳指出，此次簽署為立陶宛首度採認數位部核發的「組織及團體憑證」（XCA），是數位外交的里程碑，也為彼此開啟全新合作篇章，期望能持續拓展國際間採認我國數位簽章的範圍。

唐鳳也提到，台灣與立陶宛都位於民主陣營對抗專制政權的前線，共同捍衛民主、自由、人權等普世價值，今日簽署的合作備忘錄，可望促進雙方實質交流，致力成為數位韌性夥伴。

數位部說明，本次合作備忘錄分別由國家資通安全研究院長何全德、立陶宛經濟及創新部創新局長共同簽署，由唐鳳、駐立陶宛台灣代表處黃鈞耀大使、立陶宛經創部次長，以及立陶宛貿易代表處盧思融代表出席觀禮。