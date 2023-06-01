豐原太平洋百貨最夯的金門物產展1日正式開展。（豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨最夯的金門物產展1日正式開展。（豐原太平洋百貨提供）

台中市豐原太平洋百貨最夯的金門物產展1日正式開展，開幕首4日限量超殺優惠、截角限量金門特色商品最低49折就能買到，首日吸引許多民眾搶購，包括金門貢糖、金門麵線、一條根以及金門高粱酒，通通都是一年一度金門物產展不可錯過的必入手特產。

豐原太平洋百貨表示，最夯的金門物產展1~13日於9F正式開展，今天也準備開幕打卡好禮，前50名打卡就送「50元購物金」，還有開幕首4日限量超殺優惠、截角限量金門特色商品最低49折就能買到。

此外，豐原太平洋百貨為帶給顧客全新購物體驗，除了不斷引進新櫃位，更持續進行樓層改裝打造新風貌，6F時尚型男愛運動的紳仕休閒區改裝全新登場，將提供顧客購物的新享受。

6F時尚型男愛運動樓層改裝新登場，第一階段今登場，紳士休閒區有多家人氣品牌以全新面貌揭開序幕，包括在地仕紳最喜愛的企鵝、Wolsey、夢特嬌、PLAY BOY GOLF、PING、皮爾卡登，正裝必備的MORLEY、JUN、PPFM、LYNX、寺孝良品，時下最夯的戶外休閒TRAVELER、JORDON、名人泳裝，還有潮流必備的FILA、le coq sportif SPORTS，以及豐原首度登場的男士服飾REGATTA CLUB、NEWYOKER、Kinloch Anderson。

同時，豐原太平洋百貨更預告第二階段將於21日盛大登場，除了眾所期待的6F運動用品區－Adidas 60坪形象店、豐原首開The North Face等國際知名品牌之外，另外更有詢問度破表、最受歡迎的泰式料理第一品牌「瓦城」將在B2開幕，滿足眾多饕客的味蕾。

另外，1~13日百貨會員於全館指定樓層當日滿2000元就有機會抽中市價2萬6800元的LG空氣清淨機及上千份好禮現場抽現場領、指定樓層單筆消費滿2000元還可享點數2倍送、當日滿3000元送市價820元恆彩時尚平盤28cm，還有限量超狂點數加價購超值商品，最低1折就能把商品帶回家。（相關優惠以官網為準）

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